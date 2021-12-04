Главарей 'Л/ДНР' официально признали 'единоросами' Путина

Главари так называемых народных республик "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили партийные билеты пропутинской "Единой России". Документы главарю террористов "ДНР" вручал лично председатель "единоросов" Дмитрий Медведев.

Во время вручения партбилетов Медведев заявил, что членство в партии "повышает эффективность работы". Об этом сообщается на официальном сайте партии (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вручение билета главарю "ДНР" Пушилину прошло в Москве 4 декабря во время заключительного этапа съезда "Единой России". В свою очередь главарь "ЛНР" Пасечник получил свое свидетельство о членстве в партии в Луганске из рук депутат Государственной думы РФ Виктора Водолацкого.

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Стоит отметить, что несмотря на председательство Медведева в партии, фактически политической силой руководит президент России Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главари террористических организаций "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин проголосовали на выборах в нелегитимную Госдуму РФ. Таким образом, они открыто заявили, что имеют российское гражданство.

Напомним, спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что партия "Единая Россия" пытается спасти свои катастрофические рейтинги раздавая партбилеты жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что такие действия России противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата.