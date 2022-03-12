Глава террористической "ЛНР" присвоил себе всю Луганскую область: преступный указ

Глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник самовольно определил территорию "республики" в границах Луганской области Украины. Он издал преступный "указ" 12 марта.

"Документ" опубликовали пропагандистские СМИ. В нем указано: привести "административно-территориальное деление "Республики" в соответствие с административно-территориальный делением Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года".

"Указ" вступает в силу со дня подписания, а его выполнение будет контролироваться лично Пасечником.

Напомним, 22 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия признала террористические организации "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их так называемых "конституциях". Минских соглашений больше не существует.

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Президент страны-агрессора оправдался, что он решил признать "Л/ДНР", потому что "Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 23 февраля, накануне широкомасштабного вторжения России в Украину главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обратились к Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Донбасс. Они попросили помочь "отразить атаку украинских военных". Совет Федерации РФ накануне дал согласие на использование российской армии за пределами страны.

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