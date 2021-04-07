Глава Совбеза РФ пригрозил принять 'конкретные меры' против Украины

Москва "отслеживает" ситуацию на Донбассе и будет предпринимать "конкретные меры, исходя из ее развития".

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту". В то же время он отметил, что планов вмешиваться якобы нет.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", – сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия открыто вмешаться в "конфликт в Украине".

Также Патрушев заявил, что обострение на Донбассе, это якобы "следствие внутренних проблем в Украине".

Отметим, что только за минувшие сутки, 6 апреля, вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня. Также, в тот день погибли трое украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил о масштабной поддержке России и пригрозил массированным наступлением террористов.