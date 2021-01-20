Глава ОБСЕ прибыла с Кулебой на Донбасс. Фото
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде прибыла с официальным визитом на Донбасс.
В поездке ее сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обнародовал совместное фото с дипломатом на личной странице в Twitter.
"Вылетели с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны Российской Федерации)", – отметил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Линде пробудет в Украине в течение 19-20 января. Наша страна стала первой, которую она посетила как новая глава ОБСЕ.
Во время встречи в Киеве политик вместе с Кулебой обсудили ситуацию безопасности на временно неподконтрольных Украине территориях, а также возможности мирного урегулирования конфликта на востоке нашей страны.
Когда дипломат вступила в новую должность, то назвала решение вопросов оккупированного Крыма и Донбасса приоритетным.
Напомним, Линде также является министром иностранных дел Королевства Швеция.