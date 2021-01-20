Глава ОБСЕ прибыла с Кулебой на Донбасс. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Глава ОБСЕ Анн Линде

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде прибыла с официальным визитом на Донбасс.

В поездке ее сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обнародовал совместное фото с дипломатом на личной странице в Twitter.

Дмитрий Кулеба и Анн Линде прибыли на Донбасс.

"Вылетели с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны Российской Федерации)", – отметил чиновник.

Дмитрий Кулеба

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линде пробудет в Украине в течение 19-20 января. Наша страна стала первой, которую она посетила как новая глава ОБСЕ.

  • Во время встречи в Киеве политик вместе с Кулебой обсудили ситуацию безопасности на временно неподконтрольных Украине территориях, а также возможности мирного урегулирования конфликта на востоке нашей страны.

  • Когда дипломат вступила в новую должность, то назвала решение вопросов оккупированного Крыма и Донбасса приоритетным.

  • Напомним, Линде также является министром иностранных дел Королевства Швеция.

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