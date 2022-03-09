Глава Николаевской ОГА: никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка. Видео

В среду, 9 марта, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, который с первых дней войны стал настоящим народным любимцем, опубликовал в Telegram-канале видео, где сравнивает гербы Украины и РФ. Своим поступком он показал уверенность в том, что победа в войне будет за Украиной – и никак иначе.

"Одесситы подсказывают, что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка", – говорится в сообщении.

Судя по реакциям, шутка Кима понравилась его подписчикам. Сказанное им обнадеживает не только местных жителей, но и украинцев из других регионов, страдающих от атак врага. Ранее OBOZREVATEL писал, что глава Николаевской ОГА стал героем множества фотожаб и мемов: "Кима много не бывает".

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