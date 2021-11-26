Глава МВД заявил, что использование вертолетов ГСЧС чиновниками является обычной практикой

Должностные лица могут использовать вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это предусмотрено соответствующими протоколами.

Такое заявление на брифинге 25 ноября сделал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, передает "Укринформ". Он назвал это обычной практикой.

"Ведомственная авиация использовалась всегда, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", – сказал министр.

Он добавил, что для использования авиация предоставляется чиновникам по соответствующим обращениям от них.

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Напомним, что 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорилось, что вертолеты ГСЧС якобы возили гостей в Карпаты на празднование дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака.

В ОП эту информацию опровергли, заявив, что ни спецавиация, ни частные самолеты не использовались для доставки гостей.

Ранее OBOZREVATEL писал о другом расследовании журналистов касательно дня рождения Зеленского. По их данным, президент по случаю своего 43-летия устроил вечеринку в Киеве, которая якобы проходила 29 января в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.