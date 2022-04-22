Глава Минэкономики назвала дату вступления Украины в Евросоюз

Украина станет полноценным членом Европейского Союза примерно через два года – в 2024-м. В то же время уже в этом году страна может получить статус кандидата.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. Объяснение она опубликовала в колонке на "УП".

"Полноценное вступление Украины в Евросоюз уже в 2024 году. Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС летом этого года", – отметила чиновник.

По ее словам, первую часть заявки украинская сторона уже подала. Министр убеждает, что такими же стремительными темпами страна выполнит все поставленные перед ней задачи, требования как будущего члена Евросоюза.

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"Это наш путь настоящей демократии и свободы", – подчеркнула Свириденко.

Напомним: лидеры стран Европейского Союза поддержали евроинтеграционные устремления Украины. В конце марта они предложили Еврокомиссии опубликовать свои выводы относительно заявки Киева на вступление.

Вскоре премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и глава Офиса президента Андрей Ермак рассказали, что Украина за неделю справилась с опросником для членства в ЕС.

Специалисты заполнили и отправили в Еврокомиссию первую часть этого документа. Дальнейшая же цель страны – получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС решили закупить Украине тяжелое вооружение для сопротивления войскам РФ. Такое оружие в ближайшее время должно быть передано ВСУ на безвозмездной основе.