Саммит ЕС по Украине: Еврокомиссии предложили предоставить заключение о вступлении страны в Евросоюз

Главы стран Европейского Союза поддержали евроинтеграционные стремления Украины. Еврокомиссии они предложили обнародовать свои выводы относительно заявки Киева на поступление.

В частности, страны Европы выразили поддержку Версальской декларации и признали европейский выбор украинцев согласно положениям Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в выводах саммита ЕС, опубликованных на сайте Евросовета.

"Европейский совет снова предлагает Комиссии представить свое мнение согласно соответствующим положениям договоров", – отметили там.

Украине, которая больше месяца противостоит российскому вторжению, европейские страны и дальше будут оказывать финансовую, политическую и гуманитарную помощь.

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Также в ЕС напомнили, что уже ввели сильные санкции против РФ, призванные лишить ее ресурсов для дальнейшей агрессии против украинского государства. Евросовет призвал другие страны мира присоединиться к этому санкционному давлению.

"Любые попытки обойти санкции или помочь РФ другими способами должны прекращаться", – подчеркнули евродипломаты.

Кроме того, в Евросоюзе предложили Европейской комиссии реализовать нужные инициативы для приема беженцев из Украины. Правительства всех стран-членов ЕС призвали активизироваться для поддержки наиболее уязвимых сфер населения и прекратить любые попытки торговли людьми.

Ко всему прочему, в Европейском Союзе выразили готовность оказывать посильную поддержку украинскому государству для удовлетворения его текущих потребностей и восстановления после завершения войны. С этой целью будет создан соответствующий трастовый фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, отмечалось, что Еврокомиссия должна в максимально сжатые сроки подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС. Государства Европы в очередной раз заявили о поддержке украинского народа.

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