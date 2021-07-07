Глава МИД Венгрии, заявлявший об опасности 'Миротворца', посетит Донбасс

Министр иностранных Венгрии Петер Сийярто намерен посетить Киев, а затем Донбасс. Ранее он говорил, что его гражданам, внесенным в "Миротворец", грозит расправа.

Как сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, визит запланирован через несколько недель. Он приедет в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

"С нетерпением жду возможности приветствовать Петера через несколько недель, когда он планирует посетить Киев и Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы", – сказано в сообщении.

Кулеба добавил, что 7 июля в Вильнюсе состоялась встреча между министрами, на котором обсуждалось развитие украинско-венгерских отношений.

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Также глава МИД приветствовал открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сийярто в июне раскритиковал сайт "Миротворец". По его словам, венграм и национальным меньшинствам в Украине, которые внесены в него, грозит расправа.

Министр был уверен, что это касается и политиков.