Глава МИД Греции заявил о готовности отправиться в Мариуполь: он хочет сопровождать гумпомощь в город

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что будет лично сопровождать гуманитарную помощь в Мариуполь. Он подчеркнул, что его страна не покинет регион, где живут украинцы греческого происхождения.

Об этом Никос Дендиас сказал после встречи с генеральным консулом Манолисом Андрулакисом, который до последнего находился в Мариуполе, помогая десяткам сограждан и украинцам греческого происхождения эвакуироваться. Заявление министра размещено на сайте МИД Греции.

"К сожалению, война в Украине не утихает. Нашим приоритетом, приоритетом греческого правительства является защита нашей греческой общины и гражданского населения", – заявил Никос Дендиас.

Видео дня

Он отметил, что принял два решения. Первое – создать группу координации и приема беженцев в Бухаресте. А второй – лично отправится в Мариуполь, сопровождая гуманитарную помощь в город в координации с президентом Международного комитета Красного Креста господином Маурером.

"Также прошу сегодня направить официальную ноту украинской стороне для облегчения процедуры, а российской стороне другую ноту, чтобы не препятствовала правке гуманитарной помощи в Мариуполь", – отметил министр.

Никос Дендиас подчеркнул, что Греция и дальше будет присутствовать в регионе, "где греческий элемент был установлен веками".

"Первым нашим шагом, когда все нормализуется, будет реконструкция мариупольского роддома. Кроме того, в координации с ЕС сделать все возможное, чтобы вернуть город к прежнему состоянию и помочь нашей греческой общине вернуться к нормальной жизни после трагедии", – заявил министр иностранных дел Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция заявила о готовности построить роддом в Мариуполе, который разбомбили российские фашисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!​