В Австрии заявили, что РФ получит 'быстрый' ответ в случае вторжения в Украину: возможно отключение от SWIFT

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россию ждут скорые и жесткие санкции от Европейского Союза в случае ее вторжения в Украину. Они будут затрагивать экономическую и финансовую сферу, и не исключено, что РФ отключат от платежной системы SWIFT.

В то же время в стране против того, чтобы ограничения касались газового сектора. Таким мнением министр поделился в интервью изданию Die Presse am Sonntag.

"В случае эскалации будет очень четкий, недвухзначный и быстрый ответ", – сказал Шалленберг.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно хорошо обдумать, добавлять ли газовый сектор в новый санкционный список. По его мнению, "энергозависимость между Европой и Россией" не должна подпадать под ограничения.

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"Австрия отвергает ядерную энергию. Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем и газ – у нас возникнут проблемы. Европа зависит от российских энергоносителей и мы не сможем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество", – выразил австрийский министр иностранных дел.

По его словам, газопровод "Северный поток-2" пока не работает и его не следует использовать для давления или создания угрозы Российской Федерации.

Отметим, что требования России исключить вступление Украины в НАТО, а также вывести солдат из его стран-членов он назвал неприемлемыми. По его словам, Европа готова к открытому диалогу с Кремлем только на равных, а не по принципу: "по-твоему или никак".

Шалленберг считает, что конфликт с РФ имеет и другое измерение. По его мнению, есть в нем третья сторона, которая просто внимательно наблюдает за всем, – Китай. И если последний придет к выводу, что Запад уступает военным угрозам, то это, убежден министр, "будет иметь далеко идущие последствия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Австрии призвал Россию "убрать руки от Украины". Александер Шалленберг заявил, что россияне столкнутся с серьезными последствиями в случае дальнейшей агрессии.