Глава фракции 'Довіра' в Полтавском облсовете попался на вымогательстве: требовал деньги за сомнительный 'долг'

В понедельник, 31 января, были задержаны глава фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брат. Они требовали от женщины вернуть 39 тысяч долларов якобы "долга".

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она не назвала фамилию политиков, однако на сайте облсовета говорится, что указанную фракцию возглавляет Олег Диденко.

Его братом является Игорь Диденко – он депутат от группы "Довіра" в Миргородском райсовете.

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"Были задержаны глава фракции "Довіра" в Полтавском облсовете и его брат – депутат Миргородского райсовета", – написала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что один из братьев владеет комбикормовым заводом.

Следствие считает, что депутаты требовали от гражданки передать им 39 тысяч долларов в качестве расчета за сомнительные долги.

Обоих братьев задержали во время получения денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого задержали при получении 558 тысяч гривен взятки. Кузьминых возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

До прихода в политику он был волонтером в Житомире и помогал военным, а его брат является известным героем войны.