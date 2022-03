Глава Еврокомиссии со словами "Слава Украине!" пообещала новую помощь нашей стране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Европа продолжит противодействовать России санкциями, а Украина получит еще 500 млн помощи – для беженцев. Свое выступление политик закончила словами: "Слава Украине!".

Свою речь фон дер Ляйен произнесла во вторник, 1 марта, во время внеочередного заседания Европейского Парламента в Брюсселе. Трансляцию мероприятия вели украинские и мировые телеканалы, записи также доступны в официальном Twitter-аккаунте ЕП.

Как подчеркнула президент Еврокомиссии, Украине уже предоставили 500 млн евро военной помощи. Теперь ЕС выделит 500 млн для помощи беженцам.

Кроме того, в Европе будет активизирован механизм защиты беженцев, разрешен доступ для них к европейским школам, больницам и системе обеспечения.

Фон дер Ляйен подчеркнула: Евросоюз никогда не примет тезис России о том, что Украина не имеет права на существование. На кону судьба страны, но и судьба ЕС также.

Европа борется с РФ санкциями (уже начали действовать заморозка активов ЦБ РФ, запрет на поставки технологий и т.д.). "Но не ошибайтесь: мы заморозим и их яхты, и автомобили", – подчеркнула политик.

Кроме того, в ЕС остановят лицензии пропагандистской машины Кремля – каналов Russia Today и Sputnik и дочерних структур.

Также в Европе готовятся отказаться от российских энергоносителей. "Мы не можем полагаться на поставщика, что нам угрожает", – указала фон дер Ляйен.

Что касается евроинтеграции Украины, то глава Еврокомиссии сказала: "Предстоит пройти долгое время, завершить войну, после – говорить о следующих шагах. Но никто не сомневается в том, что люди, которые так храбро встали на защиту своей страны, не могут оставаться вне европейской семьи".

"The destiny of Ukraine is at stake, but our own fate also lies in the balance. We must show the power that lies in our democracies".



🗣️President @vonderleyen, on #Ukraine🇺🇦



📽️Soon available➡️https://t.co/EB5Zudx1iC pic.twitter.com/jKDtcfRS3D