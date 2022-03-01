Глава Еврокомиссии со словами "Слава Украине!" пообещала новую помощь нашей стране

Дарья Дурова
Политика
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Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь Украине
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Европа продолжит противодействовать России санкциями, а Украина получит еще 500 млн помощи – для беженцев. Свое выступление политик закончила словами: "Слава Украине!".

Свою речь фон дер Ляйен произнесла во вторник, 1 марта, во время внеочередного заседания Европейского Парламента в Брюсселе. Трансляцию мероприятия вели украинские и мировые телеканалы, записи также доступны в официальном Twitter-аккаунте ЕП.

Как подчеркнула президент Еврокомиссии, Украине уже предоставили 500 млн евро военной помощи. Теперь ЕС выделит 500 млн для помощи беженцам.

Кроме того, в Европе будет активизирован механизм защиты беженцев, разрешен доступ для них к европейским школам, больницам и системе обеспечения.

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Фон дер Ляйен подчеркнула: Евросоюз никогда не примет тезис России о том, что Украина не имеет права на существование. На кону судьба страны, но и судьба ЕС также.

Европа борется с РФ санкциями (уже начали действовать заморозка активов ЦБ РФ, запрет на поставки технологий и т.д.). "Но не ошибайтесь: мы заморозим и их яхты, и автомобили", – подчеркнула политик.

Кроме того, в ЕС остановят лицензии пропагандистской машины Кремля – каналов Russia Today и Sputnik и дочерних структур.

Также в Европе готовятся отказаться от российских энергоносителей. "Мы не можем полагаться на поставщика, что нам угрожает", – указала фон дер Ляйен.

Что касается евроинтеграции Украины, то глава Еврокомиссии сказала: "Предстоит пройти долгое время, завершить войну, после – говорить о следующих шагах. Но никто не сомневается в том, что люди, которые так храбро встали на защиту своей страны, не могут оставаться вне европейской семьи".

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