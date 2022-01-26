В беседе с ведущим русскоязычного ютуб-канала SobiNews Василием Миколенко, 28 июля 2021 года, я вынес свой вердикт уже бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель – агентесса Путина.

Прошло ровно полгода. 25 января 2022 года коллеги из телеграмм-канала "GeneralSVR(reserv)" по сути подтвердили мой вердикт: "Президент России Владимир Путин дал распоряжение предложить бывшему Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить совет директоров АО "Зарубежнефть". Бывшему главе Военно-морских сил Германии, вице-адмиралу Кай-Ахим Шенбаху, который подал в отставку после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Владимир Путин дал распоряжение предложить место в совете директоров ПАО "НК" Роснефть".

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С той лишь разницей, что 28.07.2021 я сообщал информацию, полученную из своих источников в ближайшем окружении Меркель, о том, что между ней и Путиным достигнута договоренность, согласно которой за лоббирование интересов строительства "Северного потока 2", и прочих путинских хотелок, ей уготована почетная должность в Газпроме с чисто символическими обязанностями. Одним из основных лоббистов Газпрома и в частности Северного потока 2 в Германии и в иных европейских странах является ее бывший канцлер Герхард Шредер.

Вероятно, Путин счел, что двум бывшим канцлерам Германии будет тесно в одной компании. Поэтому он дал распоряжение предложить бывшему Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель стать председателем совета директоров АО "Зарубежнефть".

Уже в традициях у первых лиц Австрии, Германии и Франции после отставки наниматься на путинскую газо-бензоколонку в качестве агентов влияния – лоббистов преступных, подрывных геополитических интересов Путина против своих же стран и сограждан. Такая уникальная аномалия обосновывается лишь чрезмерной жадностью, некомпетентностью и недальновидностью продавшихся Путину западных "политиков".Кроме того, назначение Ангелы Меркель на данную должность позволит Путину значительно усилить свои агентурные позиции помимо газовой, еще и в нефтяной сфере не только в Германии, но и в иных европейских странах, подвешенных на российский нефтяной крючок.

Назначение на должности в российские газовые или в нефтяные компании бывших первых лиц Австрии, Германии и Франции является актом легализации своих агентов влияния в сферах газа, нефти и пр.

В газовой и в энергетической сфере Ангела Меркель и ее правительство сделали для Путина много полезных вещей.

Высшее политическое руководство России ставит условия для крупного российского бизнеса: "ведение бизнеса в обмен на обслуживание геополитических авантюр". На примере кремлевского лоббистского геополитического газового проекта Северный поток-2, Россия пытается:

1) создать искусственную газовую монополию на газовом рынке Европы;

2) создать в отдельных странах ЕС газовую зависимость от поставок газа из России;

3) расколоть на "газовом вопросе" единство Европейского сообщества и в дальнейшем путем "газового шантажа" подчинить обслуживанию своих преступных интересов страны ЕС .

После Герхарда Шредера Ангела Меркель является главным лоббистом Кремля по обеспечению газовой зависимости Европы от России. Лоббируя в Европе преступные интересы Путина в газовой сфере, Ангеле Меркель удалось подчинить немецкую газовую и энергетическую политику России и расколоть Запад, но лишь отчасти.

Введение в эксплуатацию газопровода Северный поток 2 обеспечило бы беспрецедентную газовую зависимость Германии и стран Евросоюза от поставок российского газа, тем самым предоставило бы Путину больше возможностей для газового шантажа и давления на Европу и, помимо этого, открыло бы ему возможности усиления российской военной агрессии против Украины.

Ради обеспечения газовой зависимости Германии и, как минимум соседствующих с ней стран от России, в 2021 году правительство Меркель открыло единый газовый хаб, ставший основным перевалочным пунктом для российского газа в Европе.

Все это делалось лично с подачи Ангелы Меркель и ее правительства специально со злым умыслом ради России, чтобы окончательно подвесить свою страну на путинский газовый крючок, даже вопреки энергетической доктрине Германии, согласно которой к 2050 году вся экономика Германии должна перейти на использование водорода в качестве энергоносителя.

Вместо того, чтобы обеспечить устойчивый переход энергетики Германии с потребления российского газа на источники возобновляемой энергетики Меркель и ее правительство существенно усилили газовую зависимость Германии и стран Евросоюза от Москвы, в первую очередь ради удовлетворения преступных интересов московского руководства.

Поскольку согласно пп. "б" и "е", п. 8 Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации (утв., указом президента РФ от 13.05.2019 г. № 216) "замедление роста мирового спроса на энергоресурсы…, развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе, являются внешнеэкономическими вызовами энергетической безопасности России".

Фактически Меркель и ее правительство отбросили развитие экологически безопасной возобновляемой энергетики, развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Германии и иных стран Евросоюза, как минимум на десятилетия назад.

Ради личных корыстных интересов и удовлетворения болезненных хотелок Путина Меркель и ее правительство способствовали увеличению вредных выбросов в атмосферу европейских стран.

Фактически Меркель и ее правительство принуждали европейцев дышать вредными выхлопами от сжигания российского газа, чем способствовали загрязнению окружающей среды не только Германии, но и прочих европейских стран.

Другим, даже более аморальным и опасным фактом является то, что на деньги граждан Германии и стран Евросоюза, поступающие в российский бюджет за покупку российского газа, Путин ведет против стран Запада четвертую мировую гибридную войну невоенным способом, готовится к широкомасштабной конвенциональной войне с Украиной и странами Балтии, содержит гигантский аппарат насилия.

Таким образом, граждане Германии не только платят за причиняемый ущерб своему здоровью вредными выбросами. Они невольно экономически поддерживают преступный, нелегитимный, представляющий главную угрозу для всего человечества, чекистско-фашистский путинский режим, угнетающий граждан России и иностранцев, находящихся в зонах российской оккупации на временно оккупированных Россией территориях. Они невольно спонсируют акты международного государственного терроризма, совершаемые по отмашке Путина его подчиненными в виде убийств людей на территориях иностранных государств. Они оплачивают созданную Кремлем вдоль внешних границ Евросоюза военную угрозу всему европейскому сообществу.

Рассмотрим, какую полезную работу выполнила Ангела Меркель и ее правительство для Кремля против национальной и политической безопасности Украины.

По требованию Путина, Ангела Меркель отказала давление на экс-президента Украины Петра Порошенко и вынудила его включить в состав Трехсторонней контактной группы главного в Украине путинского агента, завербованного еще в студенческие времена 5-м управлением КГБ СССР под оперативным псевдонимом "Соколовский" Виктора Медведчука.

Точно также Меркель продавила назначение другого агента российских разведывательных служб — экс замминистра иностранных дел, а ныне заместителя СНБО Украины Руслана Демченко сначала в качестве советника Порошенко на общественных началах, а затем в Трехстороннюю контактную группу на переговорах с Москвой.

В качестве статиста и одновременно лоббиста таких капитуляционных для Украины требований, рожденных в недрах совета безопасности России, как "формулы Штайнмайера", нормандских, кластерных и прочих "соглашений", Ангела Меркель принимала активное участие в деятельности нормандского формата.

В своей работе "Будущее Донбасса по "формуле Штайнмайера" я опубликовал выводы о сути нормандского формата: "… нормандский формат является элементом внешнего управления Украиной – страной-жертвой российской агрессии и оккупации со стороны России – страны агрессора и оккупанта".

Моя работа была подписана в печать 13 января 2020 года. Не прошло и двух лет, как 05 декабря 2021 года глава московского МИД, "русский Риббентроп" Сергей Лавров лаконично подтвердил мои вышеуказанные тезисы о том, что "нормандский формат" создан, чтобы заставлять Украину выполнять минские соглашения.

Навязывая Украине принятие капитуляционных, преступных и явно неприемлемых для нее условий Путина, руководителя страны-агрессора и оккупанта, президент Франции и канцлер Германии нарушают положение статьи 103 Устава ООН, гласящей: "В том случае, когда обязательства Членов Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по настоящему Уставу", и одновременно действуют на стороне страны-агрессора и оккупанта против Украины.

20 августа 2021 года Меркель совершила свой последний официальный визит в Москву, в ходе которого она получила очередное задание от своего старшего куратора Владимира Путина – заставить президента Украины Владимира Зеленского оказать давление на подконтрольных ему депутатов Верховной Рады инкорпорировать "формулу Штайнмайера", законодательно назначить выборы на временно оккупированных территориях и объявить амнистию украинским коллаборантам и российским военным преступникам, что по международному праву невозможно осуществить.

Иными словами – запустить процесс политической капитуляции Украины перед Кремлем по формуле "от имени Украины против Украины".

22 августа 2021 года, за день до открытиия "Крымской платформы", Ангела Меркель привезла Владимиру Зеленскому из Кремля указанные выше капитуляционные условия. Зеленский вежливо их отверг. Провалив задание, фрау Меркель улетела в Берлин ни с чем и даже отказалась принять участие в "Крымской платформе", дабы не прогневать своего фюрера Путина.

Новое правительство Германии продолжает старую политику в отношении Украины.

В начале января 2022 года представители Франции и Германии в статусе советников лидеров нормандского формата посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой требование Кремля: об отзыве законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода (о переходном правосудии)" в обмен на встречу в нормандском формате".

24 января Кабинет иинистров, в лице министерства по делам временно оккупированных территорий, отозвало данный законопроект в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта.

Сейчас официальный Берлин отказывается поставлять Украине оружие, причем немотивированно.

Стоит напомнить немецкому обществу о том, сколько украинцев погибло во Второй мировой войне. Только безвозвратные человеческие потери Украины в этой войне, развязанной по вине сталинского СССР и гитлеровской Германии, составляют более 10 миллионов человек.

По Версальскому мирному договору основной виновницей Первой мировой войны была названа Германия. Установить точное число погибших украинцев в этой войне не представляется возможным, но речь идет о сотнях тысяч погибших и более 1 миллиона получивших ранения, увечья и контузии.

Новому правительству Германии следовало бы решительно покончить с этой позорной для страны внешней политикой по обслуживанию в ущерб своей стране и всему европейскому сообществу преступных хотелок Путина.

Необходимо начать масштабное расследование подрывной деятельности Меркель и ее правительства против национальных интересов Германии в преступных интересах страны-агрессора России.

Высшим уровнем четвертой мировой гибридной войны Путина против Запада является информационно-психологическая или когнитивная война (Cognitive Warfare) как ее неотъемлемый базовый элемент. С 17.12.2021 после размещения на сайте МИД РФ ультимативных проектов договоров в адрес США и их союзников по НАТО о "гарантиях безопасности" и "нерасширения НАТО", Москва начала фазу беспрецедентного в истории информационно-психологического и военно-политического шантажа коллективного Запада. Ничего подобного история пока еще не знала.

Важно понимать, что чем сильнее в военном плане становится Украина, чем больше повышается ее обороноспособность и укрепляется военная безопасность, тем меньше вероятность нападения на ее свободные территории со стороны ее экзистенциального врага Москвы. А стало быть, повышается и уровень европейской безопасности. Сейчас, действительно, Украина в одиночку обороняет восточные рубежи Европы от общеевропейского экзистенциального агрессора и врага. И именно сейчас Украине нужна солидарная коллективная поддержка всего цивилизованного мира.

В условиях российской агрессии против западной цивилизации, неотъемлемой частью которой является Украина, отказ Украине со стороны правительства Германии в предоставлении летального оружия является актом предательства Украины, и подтверждением того, что Германия де-факто стала на сторону общеевропейского экзистенциального врага. Это одновременно является и нарушением со стороны правительства Германии Заключительного акта СБСЕ от 1 августа 1975 года в части непризнания принципа неделимости безопасности в Европе.

Правительство Германии продолжает подрывать не только энергетическую, но и военную безопасность в Европе, а в целом и европейское единство не иначе как в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта России.

85 лет назад, в конце августа 1939 года, когда Сталин и Гитлер по пакту Молотова-Риббентропа делили между собой Европу на сферы оккупации, они не думали о том, что порожденная ими война придет в их страны.

В начале 2022 года, эта трагическая история де-факто повторяется снова, но пока лишь в более мягких формах.