Геращенко: в Раде повторно зарегистрировали законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство

Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшинство, повторно зарегистрировали в парламенте.

Об этом говорится в посте сопредседателя фракции "Европейская солидарность", Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирины Геращенко в Facebook, пишет пресс-служба политсилы.

"За кого сегодня борется Украина? Кто занимается семьями заложников? Кто на постоянном контакте с их родителями и женами? Через деструктивную позицию РФ освобождение украинских пленников заблокировано, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен", – убеждена Геращенко.

"В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня [11 января] "Европейская солидарность" вместе с коллегами из "Голоса" повторно зарегистрировали закон о статусе пленных – государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку", – убеждена политик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ирина Геращенко рассказала, что медикам приходится работать в мокрых костюмах за копейки. А через неподходящие условия труда в период пандемии коронавируса они увольняются с работы.