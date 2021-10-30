Геращенко обвинила Радуцкого в попытке сорвать выборы 31 октября

Председатель парламентского комитета здравоохранения, представитель фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий публично заявил, что 31 октября на избирательные участки будут пускаться исключительно при наличии сертификата о прививках или негативном тесте.

Об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщили на сайте "ЕС". Она отмечает, что это может привести к срыву избирательного процесса.

"Руководитель организации "Опора", которая занимается мониторингом выборов, Айвазовская, прогнозирует, что эта инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно ввиду факта, что выборы проходят преимущественно в сельской местности", – констатирует Геращенко.

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Ирина Геращенко озвучила ряд вопросов к власти:

почему заявления о допуске на избирательные участки исключительно по сертификатам вакцинации и тестам прозвучали в последний день и не от ЦИК, а от представителей монобольшинства? Какое отношение к избирательному процессу имеет Радуцкий?

власти провалили информационную кампанию вакцинации, не создали за два года пандемии ни одной новой кислородной станции, не выделили дополнительные средства на открытие в регионах кислородных заводов, не подняли зарплаты медикам. И именно этими вопросами должен заниматься председатель профильного комитета.

Кто отвечает за донесение информации до избирателей о необходимости сертификатов и тестов? Где информационная кампания о том, что на участки будут пускаться исключительно по тесту или сертификату?

На основе какого нормативного акта регламентируется конституционное ограничение? Кто понесет ответственность за фактический срыв выборов?

кто будет отвечать за проверку сертификатов? Полиция? Члены комиссий? А с ними провели соответствующую подготовку и обучение?

"Я лично давно вакцинировалась, но так и не смогла подтянуть электронный сертификат в системе "Дия" Хожу с бумажкой. Боюсь, я такая не одна. Так где даже вакцинированным в селах и райцентрах избирателям сейчас брать бумажный сертификат, поскольку "Дія" работает неидеально?", – отметила Ирина Геращенко.

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