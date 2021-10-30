Геращенко обвинила Радуцкого в попытке сорвать выборы 31 октября

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Геращенко обвинила Радуцкого в попытке сорвать выборы 31 октября

Председатель парламентского комитета здравоохранения, представитель фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий публично заявил, что 31 октября на избирательные участки будут пускаться исключительно при наличии сертификата о прививках или негативном тесте.

Об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщили на сайте "ЕС". Она отмечает, что это может привести к срыву избирательного процесса.

"Руководитель организации "Опора", которая занимается мониторингом выборов, Айвазовская, прогнозирует, что эта инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно ввиду факта, что выборы проходят преимущественно в сельской местности", – констатирует Геращенко.

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Ирина Геращенко озвучила ряд вопросов к власти:

  • почему заявления о допуске на избирательные участки исключительно по сертификатам вакцинации и тестам прозвучали в последний день и не от ЦИК, а от представителей монобольшинства? Какое отношение к избирательному процессу имеет Радуцкий?

  • власти провалили информационную кампанию вакцинации, не создали за два года пандемии ни одной новой кислородной станции, не выделили дополнительные средства на открытие в регионах кислородных заводов, не подняли зарплаты медикам. И именно этими вопросами должен заниматься председатель профильного комитета.

  • Кто отвечает за донесение информации до избирателей о необходимости сертификатов и тестов? Где информационная кампания о том, что на участки будут пускаться исключительно по тесту или сертификату?

  • На основе какого нормативного акта регламентируется конституционное ограничение? Кто понесет ответственность за фактический срыв выборов?

  • кто будет отвечать за проверку сертификатов? Полиция? Члены комиссий? А с ними провели соответствующую подготовку и обучение?

"Я лично давно вакцинировалась, но так и не смогла подтянуть электронный сертификат в системе "Дия" Хожу с бумажкой. Боюсь, я такая не одна. Так где даже вакцинированным в селах и райцентрах избирателям сейчас брать бумажный сертификат, поскольку "Дія" работает неидеально?", – отметила Ирина Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обсудил с Председателем Делегации Европарламента Кубилиусом риски энергетического шантажа Кремля.

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