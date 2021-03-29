Геращенко о довыборах в Донецкой области: результат был бы лучше, если бы патриоты поддержали одного кандидата

Результаты довыборов в Донецкой области могли бы быть лучше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали сигнал пятого президента Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность" поддержать одного кандидата.

Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает пресс-служба политсилы.

"К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и "Голос", и "Батьківщина", и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто-то получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения" – отметила Геращенко.

Она отметила, что кандидатку от "ЕС" Юлию Кузьменко не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию.

"Победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых "референдумов", флаги поднимали так называемых "ДНР". СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информации о возможном второй российский паспорт у одного из кандидатов", – заметила Геращенко.

Она напомнила, что кандидатом также был адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев и других лиц, которых Москва, по ее словам, вытаскивала из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия по делам о территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает", – констатирует Ирина Геращенко.

Несмотря на это, команда "ЕС" в таких сверхсложных условиях получила достойный результат, отметила сопредседатель фракции.

"Мария Ионова, которая там возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты", – отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что "Европейская солидарность" как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период.

"Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. Хочу поблагодарить всей нашей команде, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса", – резюмировала Геращенко.