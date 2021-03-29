Геращенко про довибори на Донеччині: результат був би кращий, якби патріоти підтримали одного кандидата

Результати довиборів на Донеччині могли бі бути кращими, якби демократичні сили були здатні до об’єднання і почули сигнал п'ятого президента Петра Порошенка та партії "Європейська солідарність" підтримати одного кандидата.

Про це під час брифінгу за підсумками довиборів на 50-му окрузі в Донецькій області заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає пресслужба політсили.

"На жаль, партії, до яким ми ставимося з величезною повагою, це і "Голос", і "Батьківщина", і позапарламентські політичні сили демократичного спектру не об’єдналися. В результаті розпорошення голосів хтось отримав менше 1%, хтось трошки більше 1%, а ми могли б разом зібрати цих 10%, щоб продемонструвати величезний потенціал Донеччини на такі об’єднання", – наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що кандидатку від "ЄС" Юлію Кузьменко не випустили на округ, щоб вона сама за себе вела агітацію.

"Переможцями виборів стали люди, які мали безпосередню причетність до організації так званих "референдумів", прапори піднімали так званих "ДНР". СБУ та інші компетентні органи не помічають зараз цих ризиків, так само як і інформації про можливий другий російський паспорт в одного з кандидатів", – зауважила Геращенко.

Вона нагадала, що кандидатом також був адвокат, який представляв в українських судах інтереси беркутівців та інших осіб, яких Москва, за її словами, витягала з українських тюрем, де вони відбували покарання або знаходилися в процесі слідства у справах щодо територіальної цілісності і суверенітету України.

"Ось такі персонажі спокійно балотуються в Україні і отримують підтримку каналів, адмінресурсу. І СБУ тут ніяких ризиків для Донбасу не помічає", – констатує Ірина Геращенко.

Попри це, команда "ЄС" у таких надскладних умовах отримала гідний результат, наголосила співголова фракції.

"Марія Іонова, яка там очолює штаб, інші депутати взяли на себе цю відповідальність. Це безпосередній діалог з виборцями. Юлія мала можливість тільки віртуально спілкуватися, але була присутня на окрузі набагато більше, ніж інші кандидати", – зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що "Європейська солідарність" як загальнодержавна опозиційна сила буде продовжувати активну діяльність у східних регіонах України у позавиборний період.

"Ці вибори показали готовність до мобілізації проукраїнського електорату. Хочу подякувати всій нашій команді, яка у відсутність кандидата так агітувала за те, що Україна починається з Донбасу", – резюмувала Геращенко.