Генсек ОБСЕ призвала отвести вооружение на Донбассе и обеспечить доступ наблюдателям

Российские формирования и силы Операции Объединенных сил на Донбассе должны отвести вооружения, а также обеспечить защиту гражданского населения.

Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Кроме того, она призвала обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателям.

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", – сказала Шмид.

Генсек ОБСЕ также призвала стороны проявить сдержанность и прекратить эскалацию конфликта.

"Присоединяясь к призывам со стороны многих государств – участников ОБСЕ, я тоже призываю к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности. Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", – подчеркнула Шмид.

Она добавила, что решить конфликт можно только при помощи Минских соглашений, которые состоят из протокола, меморандума и ряда мер.

Отметим, что беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе военную технику РФ, расположенную с нарушением линий отвода. У Бойковского зафиксировали 14 танков Т-72, а вблизи Покровки – 18 танков, шесть прицепных гаубиц Д-30А "Жаба" и три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили, что на востоке Украины может произойти новая эскалация конфликта.