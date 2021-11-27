Генсек НАТО о войсках РФ на границе Украины: мы не можем считать, что это блеф

В НАТО не считают, что Россия блефует, наращивая концентрацию своих войск возле границы с Украиной. Такую позицию озвучил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

В частности, в комментарии Welt am Sonntag он отметил, что РФ ранее уже применяла насилие против соседей: "Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф".

Столтенберг также напомнил, что уже второй за год Москва перебрасывает к украинской границе тысячи военных и военную технику: сухопутные войска, танки, артиллерию и беспилотники.

Генсек НАТО заверил, что Альянс и дальше намерен поддерживать Украину "политически и практически", чтобы она могла защититься от агрессии.

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По его словам, союзники дали понять, что любые агрессивные действия в дальнейшем повлекут "серьезные последствия". При этом Столтенберг призвал РФ к деэскалации напряженности и заявил, что НАТО остается открытым для диалога.

"Когда напряженность высока, диалог еще более важен", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые доказательства стягивания войск России к границе Украины. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и военных формированиях.