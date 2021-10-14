Генконсульство России в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц. Фото

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харьков обратились к украинцам в День защитников и защитниц родной земли с поздравлениями и осуждением путинского режима. Отдельно они вынесли полный перечень работников силовых структур и коллаборационистов, которые наносят урон украинской государственности на территории нашей страны.

Соответствующую публикацию сделали на официальной странице ведомства в Instаgram. Поначалу украинцы усомнились в аутентичности Генконсульства в соцсетях, но аккаунт соответствует действительности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые граждане Украины, друзья! Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от захватнических действий в Украине", – указано в сообщении дипломатов.

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В своем поздравлении они указали анкетные данные всех сотрудников ФСБ РФ, которые продолжают оккупационную политику внутри Украины, а также фактически "сдали" украинских граждан, избравших путь коллаборационизма.

"Мы понимаем, что после этих поздравлений нам, скорей всего, придется вернуться домой. Слава Украине!", – заключил автор послания в лице Генконсула Игоря Демяненко.

Пользователи социальной сети неоднозначно приняли подобные поздравления и признание войны на Донбассе госслужащими России. Одни приняли публикацию за "чистую монету", другие заподозрили причастность хакеров к взлому аккаунта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей Украине 14 октября проходят национальные мероприятия, приуроченные к праздничной дате Защитников нашей страны. В Киеве память погибших защитников почтил сам президент Владимир Зеленский.