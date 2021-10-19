Генерал СБУ Кононенко подал в суд жалобу на СБУ из-за бездействия по делу "вагнергейта"

Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины, которая не зарегистрировала производство против руководства государства из-за разглашения государственной тайны по делу "вагнергейта".

Как сообщила пресс-служба "Европейской солидарности", он напомнил, что 11 октября подал в СБУ сообщение о совершении властями уголовного преступления путем разглашения сведений с "ограниченным доступом" президенту республики Беларусь Александру Лукашенко.

"Это со своей стороны привело к срыву спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер"", – напомнил Кононенко.

"Согласно действующему законодательству, в течение суток должно быть открыто уголовное производство. Однако сегодня 19 октября, и никакой информации, кроме той, что руководство государства дало указание начать мое уголовное производство, у меня на сегодняшний день нет", – подчеркнул депутат Киевсовета.

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"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины сам факт разглашения секретной информации секретоносителям, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания считать, что представители власти совершили преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины", – отмечал ранее Кононенко.

"Вся эта ситуация свидетельствует об одном – власть в Украине строит тоталитарное государство, такое государство, когда для своих все – от возможности заработать на "большом крадивництви" к сдаче национальных интересов, без всякого наказания. А для оппозиции – уголовные преследования", – констатировал генерал СБУ.