ГБР инициирует объявление Ильи Кивы в международный розыск: его обвиняют в госизмене

Следователи Государственного бюро расследования собрали необходимый пакет документов для оглашения Ильи Кивы в международный розыск. Он в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Ранее Генпрокуратура объявила Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что за день до вторжения России на территорию Украины Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам он сейчас находится за границей. Партия, к которой он относился – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.

Добавим, Кива давно известен своей пророссийской позицией. Так, ранее он попал в центр внимания СМИ, когда повторил тезис российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением США, и все решения украинской власти согласуются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.

Кроме того, Кива поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, носил красную звезду, а также "праздновал" годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

одиозный народный депутат Илья Кива нашел повод попиариться перед российскими пропагандистами. В эфире программы "60 минут" он заявил, что "предложил место в своем аппарате" уволенной из МОН Кристине Тишкун;

Кива раскритиковал рассмотрение ВР проекта постановления о передаче Минобороны 60 автомобилей из автобазы Управления делами Аппарата парламента. При этом он употребил несколько нецензурных слов.

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