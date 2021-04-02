Гармаш – о тревожной тенденции в ТКГ: мы говорим не с теми

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о тревожной тенденции со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В последней допускают к участию в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе "экспертов" из ОРДЛО.

Такие действия де-факто превращают формат заседаний на пятисторонние и легитимизируют участие в них представителей "Л/ДНР". Об этом рассказал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш на "Апостроф ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"ОБСЕ, которая является посредником на переговорах в Минске, в последнее время демонстрирует заинтересованность в продолжении формата встреч с участием представителей ОРДЛО и соглашается на участие нелегитимных участников этих переговоров. Мы видим, что ОБСЕ как модератор и посредник, "закрывает глаза" на нарушение самого формата: в переговорах участвуют люди, которые не заявлены ни МИД России, ни МИД Украины, ни, тем более, ОБСЕ", – заявил он.

По его словам, речь идет о так называемых "экспертах" из ОРДЛО, которые появились в переговорном процессе с начала 2021 года.

"У этих людей со стороны ОБСЕ никто не спрашивает, кто они и в качестве кого принимают участие в переговорах. Более того, она также оказывает им техническую возможность для участия. Это действительно тревожная тенденция и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук жестко поднимал этот вопрос", – отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что документальная основа Минского процесса предусматривает трехсторонний формат, а представители ОРДЛО имеют право консультировать только по двум вопросам – проведение местных выборов и особенностей отдельных районов.

Гармаш добавил, что сейчас в ТКГ, к сожалению, ведутся переговоры с представителями ОРДЛО и в подгруппе по безопасности, и по обмену пленными, и по экономическим вопросам. Хотя в Минском комплексе мероприятий это не относится к их компетенции.

"Мы эти вопросы должны обсуждать с Россией и, возможно, не имеем продвижения в этом процессе, так как говорим не с теми", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины на Донбассе. Но инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации – фактически Россия официально отказалась от прекращения огня.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшее время может поднять вопрос о восстановлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".