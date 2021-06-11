Французкие депутаты приехали на Донбасс и заявили, что Украина готова к членству в НАТО

Парламентарии из Франции будут пытаться убедить европейских коллег в том, что Украина действительно формально может вступить в НАТО и готова к этому. А также пообещали материальными средствами поддерживать украинскую армию, поскольку она того стоит.

С таким словам, в частности, выступил депутат Национального собрания Франции Пьер Персон. На днях французская делегация посетила КПВВ "Гнутово" и прифронтовое Широкино на Донетчине, информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Член комиссии по экономическим вопросам Персон (политическая группа "Республика, вперед!") признался, что это его первый визит в район проведения боевых действий на востоке Украины. А приехал он с коллегами, чтобы воочию увидеть то, что там происходит, и засвидетельствовать поддержку не только Франции, но и в целом Европы.

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"Ведь Украина принадлежит к ней не только географически, но и ментально. Поэтому когда на границах Европы народ борется за свою независимость, конечно, Франция не может остаться в стороне и, конечно, будет помогать", – заверил французский парламентарий.

По его словам, все услышанное и увиденное на Донбассе он донесет до сведения президента Франции. Кроме этого, делегация отчитается о поездке перед комитетом иностранных дел, чтобы в итоге было принято соответствующую резолюцию.

Визит делегации из Франции на Донбасс запланирован до 13 июня, во время него:

на брифинге на территории КПВВ "Гнутово" командир ОТГ "Восток" полковник Сергей Литвинов ознакомил французских парламентариев с ситуацией на линии соприкосновения, рассказал о гуманитарных мероприятиях и разминировании в районе ООС, которые происходят по инициативе Командования ОС;

продемонстрировали статистику нарушений оккупационными войсками России режима прекращения огня и доказательства применения ими запрещенного Минскими договоренностями оружия против украинских военных;

иностранцы ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Гнутово" и побывали в разрушенном Широкино;

там им показали архивные фото поселка до прихода агрессора, рассказали о курортном прошлом населенного пункта;

также делегации позволили пройтись по улицам Широкино и воочию увидеть последствия агрессии РФ.

Персон признал, что они поражены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают свою страну от врага.

"Мы постараемся убедить, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, она действительно готова. И будем пытаться всячески материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая с официальным визитом в Украину прибыла генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Она сразу отправилась в Донецкую область. С украинскими чиновниками дипломат хотела обсудить кризис на Донбассе.