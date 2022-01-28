Франция присоединится к реализации в Украине проектов по энергетике, машиностроению и инфраструктуре

Франция присоединится к реализации в Украине ряда проектов в области энергетики, машиностроения и инфраструктуры. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко по результатам встречи с представителями Министерства экономики и финансов Франции.

“Экономика Украины показала высокую резистентность и адаптативность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны – почти 200 миллиардов долларов. Наши партнеры видят прогресс, который мы осуществили в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры, реформе государственного сектора”, - сказала Свириденко.

Для обеспечения постоянства этих результатов Украине необходима поддержка таких стратегических партнеров как Франция, подчеркнула она. Сейчас правительства двух стран реализуют согласованные ранее проекты и работают над открытием новых отраслей уже во второй половине этого года.

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Среди них – обновление парка электровозов для Укрзализныци, проекты дорожной концессии и развитие авиационной отрасли в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Первые результаты ожидают уже в ближайшие месяцы.

"Далее мы видим перспективу сотрудничества в продвижении ядерной энергетике и проекте термомодернизации, отвечающего целям Зеленого курса и Энергетической независимости", - добавила Свириденко.

Министр отметила, что Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту нашего государства от российской агрессии. Ведь политические заявления и реальные действия руководства Французской Республики свидетельствуют о неизменяемости и последовательности позиции наших партнеров.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы "Укрзализныця" получит 130 новых грузовых электропоездов французского производства.