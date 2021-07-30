Резников назвал, когда Украина сможет принять "формулу Штайнмайера"

Имплементировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство очень просто, однако этот вопрос необходимо обсудить в политической рабочей группе ТКГ (согласно решению Нормандской четверки). Россия же заявляет, что формулировки проекта закона ее не устраивают.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Как сказал он, с принятием "формулы" в украинской стороны "нет никаких проблем".

Так, чиновник объяснил, что для имплементации норм об особом статусе Донбасса в законодательство "нужно всего-навсего вставить "формулу" в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Последний действует с 2015 года и каждый год продлевается.

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"Но там и без того есть пункт 10, который описывает эту "формулу", – указал вице-премьер-министр.

По его словам, если бы это было единственным условием, то "Украина с удовольствием на него пошла бы".

"Нюанс в том, что ранее в рамках Нормандской четверки было принято решение обсуждать этот вопрос в политической рабочей группе ТКГ, поскольку, согласно пункту 11 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", участники ТКГ должны проводить соответствующие консультации. И что имеем? Представители России и приглашенные ими говорят – а нам сейчас это не надо, мы уже хотим этот закон переписать, он нам не нравится", – рассказал Резников.

Ситуация провоцировала дилемму. Так, Киев может не слушать представителей РФ, ввести "формулу" в законодательство. Но возникает вопрос: не будет ли это считаться нарушением Минского комплекса мер.

"Это вопрос к нашим европейским партнерам – если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства – означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический", – отметил Резников.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Формула Штайнмайера" – это своего рода алгоритм, по которому могут пройти выборы на временно неподконтрольных территориях. Более детально об этом, а также о требованиях Германии к Украине касательно этой "формулы" – читайте тут.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса Минских договоренностей в вопросе решения конфликта на Донбассе. Она настаивает на необходимости имплементации "формулы Штайнмайера".