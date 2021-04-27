В МОН высказались о диссертации Кивы

В Министерство образования и науки Украины по состоянию на 27 апреля не поступил полный пакет документов для присвоения народному депутату от фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве звания кандидата наук.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил заместитель главы ведомства Андрей Витренко. Он отметил, что в Министерстве не видят в защите нардепом диссертации проявлений академической свободы учреждений высшего образования.

"В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям", – сказал замминистра.

При этом Витренко отметил, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь.

"Пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу. В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL: