Филе семги, борщ и каша: какие блюда предлагают нардепам в Раде. Фоторепортаж

Во вторник, 7 сентября стартовала шестая сессия Верховной Рады и снова заработала парламентская столовая. Журналисты рассказали, что предлагает депутатское меня в этом политическом сезоне.

Как сообщил корреспондент УНИАН, в этот раз самыми дорогими блюдами в депутатской столовой оказались рыбные. Так, филе семги и филе семги гриль продают по 174 и 182 грн соответственно, а за тартар с семгой и авокадо просят 241 грн. (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Окрошка в столовой Рады стоит 59 гривен, борщ – 51 грн. За вторые блюда необходимо отдать от 39 до 216 грн. В то же время гарниры, среди которых пюре, каша гречневая, рис вареный, обойдутся в 44 грн.

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Самый дорогой десерт в депутатской столовой "Белоснежка и семь гномов" из взбитых сливок и ягод. Его подают в стаканчике и за него следует заплатить 63 грн.

Для журналистов в этот раз ввели строгие количественные ограничения на посещение депутатской столовой. На входе им станут раздавать карточки, с которыми они смогут пообедать, но карточек всего – 12 штук.

Пообедав, корреспонденты должны будут вернуть карты. Таким образом, работники столовой хотят регулировать численность журналистов в обеденной зоне. В свою очередь, корреспонденты отметили, что аккредитованных представителей прессы в Раде около 120 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, у народных депутатов появилось новое излюбленное место для обедов. Престижное заведение расположено в двух кварталах от здания парламента.