Во вторник, 26 октября, Украина сделала ещё один шаг к деоккупации и реинтеграции Крыма. Апелляционный суд Амстердама принял решение, что коллекция скифского золота из музеев, оставшихся на территории временно оккупированного полуострова, будет передана в Государственный исторический музей Украины в Киеве. Суд отметил, что "хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины", а также подтвердил, что "музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил суд "за справедливое решение", а команды Минюста, МИДа и Минкультуры "за результат". По его словам, Украина "сначала вернёт "скифское золото", а затем и Крым". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "это большая победа", и заявил в комментарии СМИ, что "все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах".

Напомним, речь идёт о коллекции скифского золота, которая впервые была продемонстрирована на выставке "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в Бонне в 2013 году, а затем в Амстердаме. Несколько сотен экспонатов были собраны из фондовых собраний музеев Украины: четырёх крымских (Центральный музей Тавриды в Симферополе, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе) и киевского. После окончания выставки музей в Амстердаме вернул в Украину объекты, предоставленные Музеем исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры. Однако вернуть экспонаты из крымских музеев отказался ввиду аннексии полуострова и заявил, что будет ждать вердикт "полномочного судьи или арбитра, или же соглашения сторон".

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В ноябре 2014 года музеи временно оккупированного Крыма подали в Нидерландах иск с требованием вернуть коллекцию, а в апреле 2015 года в судебный процесс вступила Украина в качестве заинтересованной стороны. Киев настаивал на том, что экспонаты выставки не могут быть возвращены на оккупированную территорию, временно находящуюся не под украинским контролем. По мнению официального Киева, золото скифов должно быть передано государству, так как является частью Музейного фонда Украины, который после аннексии Крыма остался неизменным.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине, обосновав решение тем, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие. В своём решении суд сослался на конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, которая говорит, что культурное наследие может принадлежать только суверенному государству. С учётом этого, на скифское золото не могли претендовать крымские музеи, так как ООН не признает статус временно оккупированного полуострова.

В России нервно отреагировали на решение суда первой инстанции, хотя эксперты музейной индустрии сочли его обоснованным. "Очень важно понимать, что весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным", — в частности, прокомментировала решение директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

По её словам, "существуют нормы международного законодательства, которыми Музеи Московского Кремля, как и другие музеи, руководствуются в своей международной выставочной деятельности". Она отметила, что "разрешение на вывоз любого предмета за границу выдаёт министерство культуры РФ на основании государственных гарантий, которые предоставляет принимающая сторона", и, если таких гарантий нет "ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации". И указала, что "именно уважение к международным нормам права и соблюдение их всеми заинтересованными сторонами делает возможным дальнейший культурный обмен между странами".

Решение Апелляционного суда Амстердама ещё может быть обжаловано в кассационной инстанции, и нет сомнений, что Россия не преминет обратиться в Верховный суд Нидерландов. Ведь в этой ситуации она отстаивает не интересы отдельных музеев, захваченных в 2014 году вместе с территорией и людьми, а интересы всех участников оккупации Крыма и ОРДЛО.

Решение нидерландского суда создаёт опасный для России прецедент, ведь представленные на выставке "Крым: золото и секреты Чёрного моря" артефакты — далеко не последние культурные ценности, оказавшиеся в руках оккупантов. Кроме того, оно подтверждает широкую международную поддержку Украины в вопросах деоккупации и реинтеграции Крыма.

Страна-оккупант потерпела очередное поражение на политико-дипломатическом поле, не менее знаковое, чем саммит "Крымской платформы" — переговорной площадки, созданной для координации действий Украины и международных партнёров по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного полуострова.

Напомним, в учредительном саммите в августе 2021 года приняли участие 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций (ЕС, НАТО, ГУАМ, Совет Европы) на уровне первых лиц. По итогам данного саммита, страны-участницы подписали совместную декларацию с призывом восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Россия нервно отреагировала на "Крымскую платформу", суля казнями египетскими странам-участницам. Не сомневаемся, что так будет и с решением Апелляционного суда Амстердама.

На момент подготовки статьи Кремль от официальных комментариев воздержался, и в информпространстве отдувается Аксёнов и прочие мелкие сошки. Злые языки пишут, что Сергея Валерьевича исключили из протокола встреч с Путиным, который посетит временно оккупированный Крым 4 ноября, поэтому тот решил удалённо поспорить с президентом Украины — в сто тысячный раз напомнить ему о принадлежности Крыма. В своём Telegram-канале Аксёнов полдня строчил посты о том, что решение нидерландского суда "это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", и якобы "Крым — это навсегда территория России".

Мы бы посоветовали Сергею Викторовичу провести время с пользой, подыскивая новое место работы в духе островов Зелёного мыса.

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