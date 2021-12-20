Фейковое подозрение Порошенко – все, что власти могут предложить вместо 'конца эпохи бедности', – заявление 'ЕС'

В партии "Европейская Солидарность" назвали подозрение, объявленное пятому президенту Украины и лидеру политсилы Петру Порошенко, фейковым и политически мотивированным. Там обратили внимание, что это было сделано намеренно во время заграничной командировки.

Об этом сообщается на сайте "ЕС". Отмечается, что действия правоохранителей не имеют ничего общего с правом.

"Фейковое подозрение Порошенко – это еще один дешевый видосик обанкротившейся власти. Это все, что она способна дать вместо "конца эпохи бедности", – сказано в заявлении.

В политсиле отметили, что Офис генпрокурора, следователи Государственного бюро расследований и Служба безопасности "проводят десятки незаконных уголовных производство против пятого президента по прямым требованиям Владимира Зеленского".

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"Уже давно понятно, что действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом", – подчеркнули в партии, добавив, что это политический заказ.

Также сказано, что Порошенко за все это время десяток раз бывал в заграничных командировках и возвращался из них. В "ЕС" заверили, что так будет и в этот раз.

"Петр Порошенко вернется после визитом на Фанар ко Вселенскому патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и запланированной еще одной заграничной командировки", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко объявили о подозрении в государственной измене 20 декабря.