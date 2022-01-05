Фейгин указал на резкое изменение риторики Кремля по поводу ядерного оружия: это странно

Москва уже не так агрессивно пытается навязать свои условия Западу. Снижение накала произошло после разговора президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным

Как заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин, Москва после разговора с Вашингтоном не спешит делать угрожающие заявления. К тому Кремль пытался разговаривать с Западом исключительно с позиции ядерной державы, но теперь это изменилось.

Первой реакцией на разговор президентов можно считать заявление "ядерной пятерки", сделанное якобы по инициативе России. Оно опубликовано на сайте президента Российской Федерации, и в нем сказано, что США, Россия, Китай, Великобритания и Франция приняли заявление о недопустимости ядерной войны и вообще использование ядерного оружия в военных целях.

Видео дня

Фейгин отметил, что такое заявление достаточно странное, так как до сих пор Москва как раз использовала тему ядерного оружия в диалоге с Западом, чтобы говорить с позиции силы. Он вспомнил, что 23 декабря, Путин, выступая на своей пресс-конференции, дал понять, что Россия в своей внешней политике опирается именно на ядерный статус.

Правозащитник подчеркнул, что считает, что после разговора президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путины, а после президентом Украины Владимиром Зеленским можно заметить, что накал в заявлениях Кремля снизился.

"Настораживающим тут является упоминания Минских соглашений. Да, Вашингтон поддерживает Минские соглашения, но в принципе от них не отказывалась и Украина. Но на каких условиях, и как?" – отметил Фейгин.

Он обратил внимание на то, что Россия хочет выполнения Минских соглашений Киевом в одностороннем порядке. Правозащитник предположил, что Минские соглашения стали предметом обсуждения Байдена и Путина. Также, по его мнению, об этом говорили Байден и Зеленский.

"Есть понимание, что никаких уступок по части одностороннего исполнения обязательств по Минским соглашениям Киевом не будет, и возможно, Зеленский об этом сказал. То есть пока не будет прекращен огонь, не будет отведено тяжелое вооружение", – предположил эксперт.

Он добавил, что перспектива Минских соглашений "достаточна слабая".

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США и России намерены провести переговоры 10 января в Женеве и поговорить о "напряжении вокруг Украины". Также запланированы беседы между Кремлем и НАТО, а также РФ и органом безопасности ОБСЕ.