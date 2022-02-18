Евросоюз может предоставить Украине дополнительные средства помощи из-за риска агрессии РФ – Reuters

Европейский Союз может предоставить Украине дополнительные средства помощи из-за риска российской агрессии. Ожидается, что соответствующий вопрос рассмотрят министры ЕС.

Об этом сообщает Reuters. На этой неделе Киев обратился к Евросоюзу с просьбой об оказании экстренной помощи, которая может включать медикаменты, электрогенераторы и другое оборудование, необходимое в случае нападения со стороны России.

По словам источника, страны ЕС, которые до сих пор избегали отправки оружия в Украину, рассматривают возможность удовлетворения этих запросов с использованием механизма гражданской защиты ЕС.

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Украина также запросила у Евросоюза поддержку против гибридных и кибератак. Это может быть обсуждено на встрече 21 февраля вместе с планами возможной военной учебной миссии ЕС в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи. Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда евро. Кредит будет выдан двумя частями – по 600 миллионов евро.

В свою очередь Франция предоставит Украине программное финансирование на 1,2 миллиарда евро – 200 млн кредита и 1 млрд финансовых гарантий.