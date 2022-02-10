Евросоюз должен поддержать позицию Сената Польши по предоставлению Украине оружия, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие во встрече с главой Комитета по иностранным и европейским делам Сената Республики Польша Богданом Клихом. Во время встречи важное внимание было уделено ситуации безопасности вокруг Украины.

Порошенко поблагодарил за недавно принятое Сенатом Польши решение в поддержку Украины, включая призыв о предоставлении Украине оружия для защиты.

По мнению пятого Президента, соответствующая рекомендация должна быть принята и на уровне всего Евросоюза, ведь будущее мира, безопасности и стабильности в Европе и мире сегодня решается именно в Украине.

Участники встречи осудили дальнейшую концентрацию российских войск вдоль государственной границы нашего государства.

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Стороны подчеркнули исключительную ответственность России за обострение ситуации безопасности в регионе и отметили важность дальнейшей консолидации трансатлантического фронта, в том числе увеличение санкционного давления на Кремль.

Отдельно обсудили ситуацию в сфере демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Во время встречи стороны привлекли внимание к опасности возвращения в Украину практики выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции.

Отмечено важность единства всех демократических сил в Украине перед лицом чрезвычайных вызовов.

Петр Порошенко выразил благодарность Республике Польша и лично Богдану Клиху за многолетнюю и жесткую поддержку Украины в противодействии российской агрессии и на пути интеграции государства в ЕС и НАТО.