"Евросолидарность" заняла первое место в рейтинге политических партий – опрос

"Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтинге политических партий. Ее также назвали главной оппозиционной силой в Украине.

Такие данные социологического опроса Киевского международного института социологии. На выборах в Верховную Раду политсила имеет поддержку 15,7% среди тех, кто определился с выбором. Партия "Слуга народа" на втором месте – за нее готовы проголосовать 15,5% тех, кто определился. Третье-четвертое место делят партии "Батькивщина" (13,6%) и "ОПЗЖ" (13%).

Другие партии: "Сила и честь" (8,6%), "Наши" (5,7%), РПЛ (5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,6%). Остальные политические силы имеют значительно более низкую поддержку.

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Наибольшее количество опрошенных (27,2%) считает "Европейскую Солидарность" главной оппозиционной силой. Партию ОПЗЖ – 24,3%. Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.

Большинство респондентов – 55,5% – отмечают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Более 70% возлагают ответственность за экономический кризис на власть. В частности, 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% – о некомпетентности власти. Пандемию коронавируса считают причиной кризисных явлений 12,1%, войну на Донбассе – 8,5%.

29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей. По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей. 22% считают нынешнюю власть лучше.

Как известно, КМИС также обнародовал президентские рейтинги. По данным опроса, рейтинг Владимира Зеленского за месяц обвалился на 9%. Социологи связывают падение электоральной поддержки президента и его партии с последними скандалами Pandora Papers и "вагнергейт", а также с экономическим кризисом в стране.

Более половины респондентов (51,5%) знают о "вагнергейте". 39,5% считают причиной срыва спецоперации целенаправленную передачу (слив) информации стороны высшего политического руководства государства.

61,7% также проинформированы о международном расследовании Pandora Papers. 56,9% опрошенных верят, что олигарх Коломойский выводил средства из ПриватБанка через оффшоры Владимира Зеленского и его бизнес-партнеров из "Квартала 95".

77,1% считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился КМИС с 15 по 18 октября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республики Крым. Всего было опрошено 1200 респондентов, погрешность не превышает 3,2%.