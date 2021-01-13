"Евросолидарнисть" требует срочно созвать внеочередное заседание Рады для увеличения субсидий

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады и принять изменения в Государственный бюджет, увеличив на 7 миллиардов гривен объем субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом после совещания с руководством парламента, правительства, депутатских фракций и групп заявил сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что изменения в бюджет, инициированные "ЕС", смогут обезопасить украинцев от хаотических решений власти, которая то резко поднимает тарифы, то потом обещает их снизить.

"Учитывая полный провал в борьбе с эпидемией коронавируса и хаотическое введение карантина, наши требования относительно увеличения расходов на субсидии и упрощения их получения останутся в силе. Даже если случится чудо и власть снизит тарифы до прежнего уровня, мы будем требовать принятия нашего законопроекта", – отмечает Герасимов.

Он напомнил, что весной 2020 года власть забрала у людей около 8,3 миллиарда субсидий в антиковидний фонд, которые впоследствии закопала в дороги. "И даже те урезаны субсидии, которые остались, не выплачиваются вовремя. К нам обращаются граждане, которым до сих пор не начислили субсидии за ноябрь-декабрь 2020 года", – сообщил Герасимов.

"Мы все помним, что несмотря на обещания Зеленского об уменьшении тарифов в 2021 году цена газа начала расти не на проценты, а в разы, в зависимости от поставщиков. Кроме этого почти в два раза для бедных выросла стоимость электроэнергии. Ибо сто киловатт, в которые пыталась уложиться любая бабушка, экономила, выключала свет, не смотрела телевизор – сегодня этой цены льготной нет", – констатирует Герасимов.

Он также отметил, что при этом Украина вновь начала импортировать энергоносители из России и Беларуси. "Пока работала формула "Роттердам+", та формула, о которой было рассказано очень много негативной информации, то этот льготный тариф на электрическую энергию для бабушек существовал. Как только его отменили и не стало "Роттердам+", то цены на электроэнергию выросли, а правительства Зеленского начали импортировать электроэнергию из России и Беларуси", – отметил народный депутат.

"Главное требование "Европейской солидарности" к так называемым антикризисным решениям власти – ни при каких обстоятельствах не возвращать Украину на "газовую иглу" Кремля. Давайте не забывать: именно зависимость от дешевого российского газа была одной из причин, приведших к Харьковским соглашениям, к аннексии Крыму, войны в Донбассе, из-за которой у нас более 13 000 убитых, миллионы переселенцев. Именно поэтому чрезвычайно важно сохранять ту сложную тарифную реформу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которая проходила в 2014-2017 годах и которая позволила нам соскочить с "газовой иглы "Кремля", – говорит Артур Герасимов.

"Именно поэтому мы требуем и хотим подчеркнуть еще раз: незащищенные слои населения должны быть обеспечены субсидиями в достаточном объеме. "Европейская солидарность" зарегистрировала и требует срочного принятия законопроекта о дополнительном выделении 7 млрд грн на субсидии для людей", – напомнил сопредседатель фракции .

"Даже мысли не должно возникать ни у кого, что для решения проблем с ценами на газ мы должны каким-либо образом выходить на переговоры с Москвой, на получение российского газа", – отмечает Герасимов.