"Євросолідарність" вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради для збільшення субсидій

"Європейська солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради й ухвалити зміни до Державного бюджету, збільшивши на 7 мільярдів гривень обсяг субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це після наради з керівництвом парламенту, урядовців, депутатських фракцій та груп заявив співголова "Європейської солідарності" Артур Герасимов, передає пресслужба політсили.

Він зауважив, що зміни до бюджету, ініційовані "ЄС", зможуть убезпечити українців від хаотичних рішень влади, яка то різко піднімає тарифи, то потім обіцяє їх знизити.

"Зважаючи на повний провал у боротьбі з епідемією коронавірусу і хаотичне введення карантинних обмежень, наші вимоги щодо збільшення видатків на субсидії і спрощення їх одержання залишаться в силі. Навіть якщо станеться диво і влада знизить тарифи до попереднього рівня, ми вимагатимемо ухвалення нашого законопроєкту", – наголошує Герасимов.

Він нагадав, що навесні 2020 року влада забрала в людей близько 8,3 мільярда субсидій в антиковідний фонд, які згодом закопала в дороги. "І навіть ті урізані субсидії, які лишились, не виплачуються вчасно. До нас звертаються громадяни, яким досі не нарахували субсидії за листопад-грудень 2020 року", – повідомив Герасимов.

"Ми всі пам’ятаємо, що попри обіцянки Зеленського про зменшення тарифів в 2021 році ціна газу почала зростати не на відсотки, а в кілька разів, залежно від постачальників. Окрім того, майже вдвічі для найбідніших зросла вартість електричної енергії. Бо ті сто кіловат, у які намагалася вкластися будь-яка бабуся, економила, вимикала світло, не дивилася телевізор – сьогодні цієї ціни пільгової немає", – констатує Герасимов.

Він також наголосив, що водночас Україна знову почала імпортувати енергоносії з Росії та Білорусі. "Поки функціонувала формула "Роттердам+", та формула, про яку було розказано дуже багато негативної інформації, чомусь цей пільговий тариф на електричну енергію для бабусь існував. Щойно його скасували і не стало "Роттердам+", ціни на електроенергію зросли, а уряди Зеленського почали імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі", – зауважив народний депутат.

"Головна вимога "Європейської солідарності" до так званих антикризових рішень влади – за жодних обставин не повертати Україну на "газову голку" Кремля. Не забуваймо: саме залежність від дешевого російського газу була однією з причин, які призвели до Харківських угод, анексії Криму, війни на Донбасі, через яку в нас понад 13 тисяч убитих, мільйони переселенців. Саме тому надзвичайно важливо зберігати ту складну тарифну реформу урядів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, яка відбувалася в 2014-2017 роках і яка дала змогу нам зіскочити з "газової голки" Кремля", – каже Артур Герасимов.

"Саме тому ми вимагаємо й хочемо наголосити ще раз: незахищені верстви населення мають бути забезпечені субсидіями в достатньому обсягу. "Європейська солідарність" зареєструвала і вимагає термінового ухвалення законопроєкту про додаткове виділення 7 млрд грн на субсидії для людей", – нагадав співголова фракції.

"Навіть думки не має виникати ні в кого, що для розв'язання проблем з цінами на газ ми маємо будь-яким чином виходити на перемовини з Москвою, на отримання російського газу", – наголошує Герасимов.