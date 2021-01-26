После 12 лет тяжбы Грузии против России Европейский Суд по правам человека удовлетворил 15 из 16 пунктов жалобы. Грузия празднует победу, Россия потирает руки.

Повод для оптимизма кремлевским агрессорам дает вывод большинства состава суда, изложенный в п.141 решения. Европейский суд посчитал, что события во время активной фазы грузино-российской войны (8 – 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в понимании Европейской конвенции по правам человека. Следовательно, Россия не несет ответственности за нарушение прав человека в указанные дни. Суд принял это решение, "принимая во внимание, в частности, большое количество заявленных жертв и спорных инцидентов, объем представленных доказательств, трудности в установлении соответствующих обстоятельств".

Используя эту логику в отношении пятидневной войны против Грузии, Москва попытается распространить ее на семилетнюю войну против Украины.

Свое особое мнение по поводу такого решения эмоционально, но очень аргументированно высказали судьи ЕСПЧ от Украины, Польши и Грузии: "Мы поражены этими аргументами. На наш взгляд, роль этого суда состоит именно в решении приоритетных сложных дел.… Отрицание юрисдикции воюющих государств в отношении гражданского населения в районе вооруженных боев в условиях международного конфликта подрывает саму логику международного гуманитарного права, которое, в частности, ставит гражданские лица в центр процесса принятия военных решений и помещает их в сложные правовые отношения с воюющими государствами даже до того, как выпущены первые пули".

Точку зрения судей, критикующих это решение, поддерживают многие эксперты, которые считают, что такой подход помогает Российской Федерации уйти от ответственности.

История с т.н. Антитеррористической операцией длительностью почти четыре года также не укрепляет позицию Украины в будущем судебном процессе против России.

В то же время у нас есть уникальные аргументы, которых не имела Грузия, – решения судов об установлении юридических фактов нанесения ущерба украинским гражданам вследствие вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части территории нашей страны.

Сегодня в нашем арсенале более тысячи таких решений, вынесенных судьями во всех регионах страны. Подкрепляют эту практику полтора десятка решений Верховного Суда.

Это стало результатом наступления на юридическом фронте на государство-агрессора, организованного командой общественного движения "Сила права" вместе с тысячами пострадавших украинских граждан и несколькими десятками представителей среднего бизнеса, поддержавшими эту борьбу.

Вот уже седьмой год семьи погибших, раненные и покалеченные военнослужащие и гражданские лица, бывшие военнопленные и граждане, незаконно лишенные свободы на оккупированных территориях, вынужденные переселенцы и люди, утратившие личное имущество в результате военной агрессии, шаг за шагом без какой-либо поддержки правительства добиваются вынесения таких индивидуальных решений. В каждом из них фиксируются доказательства российской агрессии, оккупации, военных преступлений и нанесения морального и материального ущерба.

Все началось еще в 2015-м. Исполнительная и законодательная власть продолжала рассказывать всему миру об АТО, вела страну в Минский тупик и никак не отваживалась назвать войну войной, а оккупацию оккупацией. И только судебная ветвь власти в решениях по заявлениям пострадавших граждан, подготовленных "Силой права", фиксировала признаки т.н. эффективного контроля РФ над частью территории Украины. Легализованные судебными решениями факты стали доказательствами оккупации и, соответственно, основанием возлагать ответственность за все события на этих территориях на РФ, как оккупирующее государство.

Все годы войны правительство было абсолютно безразлично к нашим усилиям.

Мы за них выковали это оружие!

Сегодня от власти требуется только одно – не полениться использовать его для защиты нашей страны.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.