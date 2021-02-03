"Европейская Солидарность" поддержала решение СНБО по каналам Медведчука

Партия "Европейская солидарность" и ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко поддержали решение СНБО об аннулировании лицензий украинских телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Такую позицию в своем Facebook высказал глава "ЕС", отметив, что эти каналы стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.

"Мы понимаем, что оно [решение СНБО] стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников Офиса президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: "Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность", – отметил лидер "ЕС".

Он отметил, что партия полностью поддерживает решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины и выразил надежду, что свою политическую позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое очевидно понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь.

"В свое время я принял решение запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и был за это беспощадно критикован. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность того шага. "ВКонтакте" и "Одноклассники", равно как и российские телеканалы перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине", – подчеркнул Порошенко.

"В октябре 2018 года именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что она наложилась на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его", – добавил лидер "ЕС".

"Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно", – подчеркнул Порошенко.

В то же время он обратил внимание на то, что в такой ситуации ответов требуют другие вопросы.

"Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее обороты? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?" – отметил пятый президент.

Также Порошенко предостерег власть от давления на украинские патриотические телеканалы.

"В течение пяти лет президентства наша команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно придерживалась стандартов демократии, гарантировала обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова", – отметил пятый президент.

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