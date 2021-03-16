Европа не сможет вовремя поделиться с Украиной остатками вакцин: в МИД назвали причину

Страны Европейского Союза не смотря на договоренности не смогут вовремя передать Украине оставшиеся у них дозы вакцины против коронавируса, так как были сорваны графики поставок препаратов в эти государства.

Об этом во вторник, 16 марта, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Словении, передает "Европейская правда".

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. Конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны был по сути сорван. Соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", – объяснил министр.

Кулеба добавил, что в основном Украина фокусируется именно на прямых контрактах с производителями вакцин, а избыточные дозы от европейских государств – это только один из потенциальных вариантов получения препаратов.

Напомним, ранее Польша и Литва заявили о готовности передать Украине вакцину от коронавируса. При этом стало известно, что в Польше продадут Украине и другим странам вне Европейского Союза 4 млн доз вакцины AstraZeneca не раньше второго квартала 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть стран ЕС приостановила вакцинацию AstraZeneca, в связи с чем в ВОЗ анонсировали срочное заседание.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что отказ стран Европы от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca – это слухи, которые могут распространяться из России.