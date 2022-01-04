'Это значит, что Зеленский его боится', – Рахманин о деле против Порошенко

Глава государства Владимир Зеленский преследует Петра Порошенко по личным причинам, а также потому, что растут рейтинги как самого пятого президента, так и возглавляемой им "Европейской солидарности". Кроме того, действующую власть раздражает, что образ Порошенко у многих украинцев ассоциируется с защитой государства.

Об этом заявил известный журналист, народный депутат от фракции Голос Сергей Рахманин в интервью изданию LB.ua.

По его мнению, Зеленский так и остался кандидатом в президенты и до сих пор не осознал себя главой государства.

"Думаю, его смутило, что рейтинги Порошенко и партии "Европейская солидарность" постепенно подрастают. И, скажем так, появился фундамент для того, чтобы в следующем году произошло определенное падение рейтинга Владимира Александровича Зеленского. Поэтому ему необходимо разрушить образ Порошенко, который в достаточно большого количества избирателей ассоциируется с защитой государства, с национальной безопасностью", – указал Рахманин.

Видео дня

В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И это вызывает раздражение у действующей власти.