'Это откровенная ложь': адвокат Порошенко отреагировал на заявление ДБР по поводу активов '5 канала' и 'Прямого'

Заявление ДБР о том, что Печерский суд якобы не налагал арест на активы "Прямого" и "5 канала" – это откровенная ложь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань. Он также обнародовал в качестве доказательства скриншоты из документов, доказывающих, что среди имущества и активов, на которые незаконно наложили арест, есть активы ООО "Свободные медиа", владеющего двумя оппозиционными телеканалами.

"ДБР сами Рождество не празднуют (что ссамо собой разумеется, они другому молятся) и другим не дают. На Святой Вечер вместе с прокурорами Белкиным, Потапенко и Сафаряном и Ее честью следственным судьей Печерского районного суда г. Киева Бортницкой напакостили, а теперь оправдываются. Не арестовывали, лгут, активов "Прямого" и "5 канала", – эмоционально отметил Головань.

Он разместил доказательства того, что "5 канал" и "Прямой" таки пострадали от решения Печерского суда.

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"Но вот же скриншот Определения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и "опечатками" переписала. А там черным по белому: ДП "ТРК" НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКПО ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов, – отмечает адвокат.

"Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко", – констатирует адвокат Головань.

"Можно конечно, подумать, что прокуроры и ее честь судья Бортницкая просто не умеют работать с реестром юридических лиц, а потому не знают, что конечный бенефициарный собственник может меняться с определенным опозданием от даты смены собственника. Это объяснило бы, почему Белкин, Потапенко и Сафарян работают в Офисе Генпрокурора. Из любой юридической фирмы их бы сразу выгнали", – иронизирует Головань.

"Тем более что они еще и вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указали код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" – ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ", – замечает адвокат.

"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы то ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА". И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследовать действия Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", – отмечает Игорь Головань.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января Печерский суд наложил арест на активы Петра Порошенко. Это решение уже осудило ряд европейских политиков. Так, дипломат Карл Бильдт сравнил действия украинских властей с "худшими временами Януковича" и предостерег, что преследование политических оппонентов в Украине повлияет на имидж государства в мире. А в Atlantic Council подчеркнули: так выглядит выборочное правосудие.

В числе прочего под арест попали и активы "5 канала" и телеканала "Прямой". Об этом заявляли в Европейской Солидарности. Впрочем, впоследствии в ДБР эту информацию опровергли.