Эстония и Германия передали Украине полевой госпиталь: детали
Во вторник, 8 февраля, министр обороны Эстонии Кэйл Лаанет и чрезвычайный посол Германии в Эстонии Кристине Хохман передали Вооруженным силам Украины полевой госпиталь. Представитель Минобороны Анна Маляр торжественно получила символические ключи от мобильной локации, а через несколько дней подарок европейских партнеров будет доставлен на Донбасс.
Об этом она рассказала у себя в Facebook во время своего официального визита в Таллин. Для Украины подобный шаг международных союзников не только важный механизм для оказания медицинской помощи раненным бойцам, но и очередное подтверждение приверженности Запада территориальной целостности Украины в условиях риска вторжения войск РФ.
"Украинской делегации был торжественно передан символический ключ от мобильного полевого госпиталя. Анна Маляр от имени Украины выразила искреннюю благодарность за такой общий подарок Эстонии и Германии Role 2", – указано в сообщении.
В самой Эстонии этот подарок для Минобороны анонсировали еще в прошлом месяце, назвав главное преимущество полевого госпиталя.
Отметим, что формат мобильных госпиталей Role 2 позволяет стабилизировать состояние тяжело раненных пациентов, а также провести хирургическую операцию перед доставкой в больницу.
В него, как правило, входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Таллин щедро снабдит Украину ракетными установками Javelin и ракетами Stinger;
в то же время Германия отказывается поставлять вооружение для защиты украинского суверенитета, делая ставки на гуманитарную помощь.