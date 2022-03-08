Есть три варианта: Арестович рассказал, почему Россия так быстро пошла на переговоры с Украиной о прекращении войны

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему Россия так быстро пошла на переговоры с Украиной о прекращении войны. По его мнению, у Кремля для этого было три основных причины.

Арестович назвал их в эфире "Украина 24".

Он напомнил, что переговоры Россия инициировала уже на второй день после развязанной ею на территории Украины войны. Такая скорость, отметил Арестович, не имеет аналогов в мировой военной истории.

"У меня на этот счет три мнения. Первое: все пошло не так, как ожидали. Второе: там сразу поняли, что реакция Запада - не та, на которую рассчитывали, и надо изображать из себя людей, которые готовы к прекращению войны. И третья мысль: они с самого начала не уделяли серьезного внимания этим переговорам, это было для имитации процесса. Потому что "калибры" приехавших туда людей - даже в России они считаются людьми с несколько "путаной" репутацией, скажем так, - показывают несерьезность отношения к переговорному процессу со стороны РФ. У нас состав делегации: глава парламентского большинства, министр обороны, советник главы Офиса президента. А у них - "нечто" такое "мединское", - поделился соображениями Арестович.

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Он также отметил, что от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.

"Первый раз, когда они предложили переговоры - это было на второй день войны, и мы здесь ждали десант на Печерске, президенту предлагали эвакуироваться, а он отказался - Россия предложила переговоры на условии безусловной капитуляции Украины. Президент тогда посмеялся, потому что это было очень смешно. Это был второй день войны", - рассказал Арестович.

Постепенно Россия все больше снижает планку требований.

"Сейчас они постепенно снижают планку, судя по их официальным комментариям. Где-то делась денацификация — никто ее не ищет и не ждет. А это было главное заявленное требование и первоочередная заявленная цель войны, объявленная высшим руководством РФ. Демилитаризация? Если посмотреть на потери российские – здесь вопрос, кто кого демилитаризует. Пока мы это делаем по полной", - подчеркнул Арестович.

По его мнению, мощное сопротивление и героизм защитников Украины вместе с ошеломительными потерями, которые они наносят врагу, продолжит заставлять Россию пересматривать свои ультиматумы.

"Думаю, еще десять дней таких - и планка переговоров будет выглядеть с их стороны примерно так: ну, хотя бы на официальном уровне не используйте известную кричалку харьковских футбольных болельщиков. Это будет единственное требование, которое они оставят", - предположил Арестович.

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