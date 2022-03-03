Есть три ключевых условия: Подоляк озвучил повестку переговоров с РФ в Беловежской пуще
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил повестку переговоров с РФ в Беловежской пуще. У украинской стороны есть три ключевых условия.
Об этом он написал в Twitter. Среди выдвинутых условий:
Немедленное прекращение огня.
Перемирие.
Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта начался второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению войны. Киев заявил, что не намерен принимать какие-либо кремлевские ультиматумы.
28 февраля недалеко от украинской границы в Беларуси состоялись первые переговоры Украины и России. О результатах встречи – читайте в нашем материале.