Есть три ключевых условия: Подоляк озвучил повестку переговоров с РФ в Беловежской пуще

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил повестку переговоров с РФ в Беловежской пуще. У украинской стороны есть три ключевых условия.

Об этом он написал в Twitter. Среди выдвинутых условий:

Немедленное прекращение огня. Перемирие. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта начался второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению войны. Киев заявил, что не намерен принимать какие-либо кремлевские ультиматумы.

28 февраля недалеко от украинской границы в Беларуси состоялись первые переговоры Украины и России. О результатах встречи – читайте в нашем материале.