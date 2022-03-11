Есть два варианта: Гудков дал прогноз, устранят ли Путина от власти, и объяснил, почему победа Украины неизбежна. Видео

Владимир Путин, как президент России и вообще как политик, вряд ли доживет до конца 2022 года. А в той войне, которую он развязал против Украины, последняя победит. Правда, в последнем случае есть один опасный нюанс.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший депутат Госдумы РФ и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Он озвучил два сценария развития ситуации, по его мнению (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При первом сценарии, отмечает Гудков, Путина сместят.

"Очень вероятно, что Путин, как президент России и политик, не доживет до конца 2022 года. Масштабы санкций, масштабы потерь. Намечающийся серьезный раскол в элитах, обвал экономики, финансовой системы, социальной системы. Все, что только можно обвалить, – обваливается. Все это может привести к тому, что его сместят", – сказал политик.

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При втором варианте он убежден, что Украина победит. Однако здесь есть опасный момент – Путин может использовать ядерное оружие.

"Второй вариант, и мы должны его учитывать, – пессимистический. Путину сейчас деваться некуда с этой войной, армия увязла в позиционных боях, ресурсы истощаются, реакция мира такая, какой никогда не было. Победа Украины в этой войне неизбежна, потому что весь мир поддерживает Украину. Ей хватит для этого человеческих и прочих ресурсов", – сказал Гудков.

При этом он добавил, что для сохранения лица Путин может решиться на использование ядерного оружия. Такой сценарий политик считает вполне вероятным.

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