ЕСПЧ обязал Украину выплатить 19 тысяч евро экс-нардепу от КПУ Александровской
В четверг, 25 марта, Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление экс-нардепа от запрещенной Коммунистической партии Украины Аллы Александровской в ее пользу. Напомним, что бывший политик подозревается в сепаратизме.
Так, ЕСПЧ обязал государство выплатить ей более 19 тыс. евро компенсации в течение трех месяцев и признал правомерными три жалобы. Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте структуры.
В частности, суд постановил что:
задержание Александровской 28 июня 2016 года было незаконным и необоснованным;
ее арест на протяжении четырех месяцев был чрезмерно длительным;
содержание экс-нардепа в металлической клетке унижало ее достоинство.
Адвокат Александровской Александр Шадрин уточнил на своей странице в Facebook, что с государства Украина в пользу его подзащитной взыскали 19 163 евро, включая 3 000 евро расходов на правовую помощь адвокатов и 563 евро прочих расходов и издержек.
Как передает Интерфакс-Украина, Шадрин не исключил, что подаст заявления и в связи с другими нарушениями. Например, по длительности рассмотрения дела Харьковским районным судом. Очередное заседание назначено на 29 марта. На нем планируют изучить письменные материалы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александровская была главой харьковского обкома запрещенной КПУ. Ее задержали 28 июня 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в предоставлении неправомерный выгоды служащему лицу.
В СБУ тогда заявили, что экс-нардеп выполняла заказ российских спецслужб по реализации сценария "тихой федерализации" и продолжения "русской весны" в Харьковской области.
Александровская была взята под стражу без права внесения залога, суд отказал ей в замене меры пресечения.