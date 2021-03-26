ЕСПЧ обязал Украину выплатить 19 тысяч евро экс-нардепу от КПУ Александровской

В четверг, 25 марта, Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление экс-нардепа от запрещенной Коммунистической партии Украины Аллы Александровской в ее пользу. Напомним, что бывший политик подозревается в сепаратизме.

Так, ЕСПЧ обязал государство выплатить ей более 19 тыс. евро компенсации в течение трех месяцев и признал правомерными три жалобы. Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте структуры.

В частности, суд постановил что:

задержание Александровской 28 июня 2016 года было незаконным и необоснованным;

ее арест на протяжении четырех месяцев был чрезмерно длительным;

содержание экс-нардепа в металлической клетке унижало ее достоинство.

Адвокат Александровской Александр Шадрин уточнил на своей странице в Facebook, что с государства Украина в пользу его подзащитной взыскали 19 163 евро, включая 3 000 евро расходов на правовую помощь адвокатов и 563 евро прочих расходов и издержек.

Как передает Интерфакс-Украина, Шадрин не исключил, что подаст заявления и в связи с другими нарушениями. Например, по длительности рассмотрения дела Харьковским районным судом. Очередное заседание назначено на 29 марта. На нем планируют изучить письменные материалы.

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