ЄСПЛ зобов'язав Україну сплатити 19 тисяч євро екснардепці від КПУ Александровській
У четвер, 25 березня, Європейський суд з прав людини розглянув заяву екснардепки від забороненої Комуністичної партії України Алли Александровської на її користь. Нагадаємо, що колишня політикиня підозрюється у сепаратизмі.
Так, ЄСПЛ зобов'язав державу виплатити їй понад 19 тис. євро компенсації протягом трьох місяців і визнав правомірними три скарги. Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті структури.
Зокрема, суд постановив що:
затримання Александровської 28 червня 2016 року було незаконним і необґрунтованим;
її арешт протягом чотирьох місяців був надмірно тривалим;
утримання екснардепки в металевій клітці принижувало її гідність.
Адвокат Александровської Олександр Шадрін уточнив на своїй сторінці у Facebook, що з держави Україна на користь його підзахисної стягнули 19 163 євро, включаючи 3 000 євро витрат на правову допомогу адвокатів і 563 євро інших витрат.
Як передає Інтерфакс-Україна, Шадрін не відкинув імовірність того, що подасть заяви і у зв'язку з іншими порушеннями. Наприклад, щодо тривалості розгляду справи Харківським районним судом. Чергове засідання призначене на 29 березня. На ньому планують вивчити письмові матеріали.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Александровська була головою харківського обкому забороненої КПУ. Її затримали 28 червня 2016 року за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в наданні неправомірної вигоди службовій особі.
В СБУ тоді заявили, що екснардека виконувала замовлення російських спецслужб щодо реалізації сценарію "тихої федералізації" і продовження "російської весни" у Харківській області.
Александровська була взята під варту без права внесення застави, суд відмовив їй у заміні запобіжного заходу.