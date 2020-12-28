Только сейчас руки дошли прокомментировать рассказ Зеленского о "если нападут из Крыма – мобилизуем женщин".

Напомню, сказал он так:

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает".

Что это показывает? Давайте по пунктам.

1. Когда Зеленскому не нравится какой-то вариант развития событий, он просто делает вид, что его нет. Не планирует ничего в ту сторону, а просто надеется, что это не случится. Такой психотип. Одного страуса Януковичу удалось вырастить.

2. Зеленский искренне судит себя и других совершенно разными стандартами. "Будут мобилизованы все" – говорит человек, который успешно убегал от повестки.

3. Зеленский вообще не знает, как выглядит современная война. Наш Главнокомандующий считает, что ее выиграет количество пушечного мяса. Что если Россия нападет с новой стороны, нас спасет количество, которое мы докинем людьми без боевого опыта, без слаживания, без экипировки, без оружия – включая женщин.

4. Зеленский считает, что Россию будет сдерживать факт, что это будет плохо для населения Украины.

Ну ок.

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