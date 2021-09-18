На месте наших зарубежных партнеров я бы "успокоился" после пересмотра проекта нашего бюджета на 2022 год. В смысле военной помощи.

Конечно, выводы делать рано, до утверждения еще много всего. Однако по этому проекту мы похожи на пастушка из известной сказки, который постоянно кричит: "волки, волки", а затем ему уже никто не верит, когда волки реально появились.

Далее текст на языке оригинала.

Ми кажемо про загрозу повномасштабного російського вторгнення, військового чи гібридного – але майже не збільшуємо витрати на розробку та виробництво озброєнь. Більш того, ми бачимо шантаж Росії шляхом розміщення зброї та нових підрозділів вздовж наших кордонів. Бачимо навчання Захід 2021, які є безпрецедентними за масштабом. Бачимо спроби проковнути Білорусь і напівоточити Україну з трьох напрямків: з півдня, сходу і півночі. Бачимо масовану паспортизацію і вибори до російської держдуми на окупованій території.

Видео дня

Якщо цей проект бюджету є нашою відповіддю на ці загрози, то запитайте себе, а чому Захід має боротися за нас і нам допомагати, якщо ми самі собі не готові і головне – не хочемо допомагати. Якщо ми не здатні і не хочемо сформулювати відповідь на всі ці загрози, то для Заходу всі наші заяви виглядатимуть банальним блефом. А далі – читайте казочку.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.